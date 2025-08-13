Más de uno Ceuta 13/8/25

Comenzamos el programa hablando con Rachid Sbihi, secretario general provincial de la AUGC, sobre la reciente presión migratoria que se vive en la ciudad y como afecta a los Guardias Civiles, y charlamos con Gloria Rivero, supervisora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, sobre su nueva campaña de donación coincidiendo con el puente de agosto. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos cuenta la historia de la Maratón. Y música, información local, área de servicio y mucho más...