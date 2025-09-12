Más de uno Ceuta 12/9/25

Comenzamos el programa hablando con Jesús Murcia, presidente de la Asociación de Taxi y Eurotaxi de Ceuta, sobre las nuevas tarifas aprobadas para el sector en la ciudad, así como otras medidas planteadas para mejorar el servicio, y charlamos con Yolanda Carbonell, responsable de la biblioteca pública Miguel Ángel Blanco, sobre las actividades culturales que abren la temporada. Y en la segunda parte, continuamos con nuestra sección de cine de la mano de nuestro colaborador, Juan Carrasco, en este caso, conversamos sobre la serie 'El Gran Guerrero' de Apple TV, además, acercamos los titulares deportivos más destacados de cara a este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...