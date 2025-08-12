CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 12/8/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del martes 12 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando con Eva Rodríguez, técnico de actividades en la Casa de la Juventud, sobre su campo de voluntariado 'Conoce Ceuta', así como de sus actividades por el Día Internacional de la Juventud, y charlamos en nuestra sección de salud con Laura Naranjo, psicóloga, sobre como el síndrome post-vacacional puede afectar a nuestro bienestar físico y mental. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos acerca la opinión de los oyentes sobre la Feria de este año. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

