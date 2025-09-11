Más de uno Ceuta 11/9/25

Comenzamos el programa hablando con la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, sobre la programación del Mercado Medieval, y charlamos con Livia Rosales, jefa de la Unidad de coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno en Ceuta, sobre sus nuevas campañas de concienciación esta temporada. Y en la segunda parte, conversamos con Jesús Martín, presidente de Scouts de Ceuta, sobre su 110 aniversario y exposición fotográfica en el Centro Cultural de la Estación del Ferrocarril, además, entrevistamos en nuestra sección de barriadas a Manuel Díaz, secretario de la FPAV, sobre su I Marcha Familiar Ciudad de Ceuta. Y música, información local, área de servicio y mucho más...