CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 11/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del jueves 11 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando con la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, sobre la programación del Mercado Medieval, y charlamos con Livia Rosales, jefa de la Unidad de coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno en Ceuta, sobre sus nuevas campañas de concienciación esta temporada. Y en la segunda parte, conversamos con Jesús Martín, presidente de Scouts de Ceuta, sobre su 110 aniversario y exposición fotográfica en el Centro Cultural de la Estación del Ferrocarril, además, entrevistamos en nuestra sección de barriadas a Manuel Díaz, secretario de la FPAV, sobre su I Marcha Familiar Ciudad de Ceuta. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer