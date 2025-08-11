CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 11/8/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del lunes 11 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando con Alba Martínez, coordinadora y pedagoga del Punto Violeta en el CAM, para hacer balance de la Feria de este año, y charlamos en nuestra sección de mascotas con Adelaida Gómez; veterinaria de Clinicanimal, la red de clínicas veterinarias de Tiendanimal, sobre el cuidado de los gatos en la temporada de verano. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos acerca los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer