Más de uno Ceuta 11/8/25

Comenzamos el programa hablando con Alba Martínez, coordinadora y pedagoga del Punto Violeta en el CAM, para hacer balance de la Feria de este año, y charlamos en nuestra sección de mascotas con Adelaida Gómez; veterinaria de Clinicanimal, la red de clínicas veterinarias de Tiendanimal, sobre el cuidado de los gatos en la temporada de verano. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos acerca los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...