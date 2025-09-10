CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 10/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del miércoles 10 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando con Pedro Mariscal, presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, sobre la visita de la reina emérita así como los detalles de su nueva sede, y charlamos con Eugenio Pérez, Brand and PR Manager de PcComponentes, sobre el uso responsable de la tecnología en niños y adolescentes con la vuelta al cole. Y en la segunda parte, conversamos con Paola Castaño, dinamizadora de Ceuta Open Future, sobre sus próximos eventos y proyectos esta nueva temporada, además, entrevistamos a Miguel Sánchez, educador social de ACEFEP, para hablar del suicidio y de la importancia de cuidar la salud mental. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer