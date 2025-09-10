Más de uno Ceuta 10/9/25

Comenzamos el programa hablando con Pedro Mariscal, presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, sobre la visita de la reina emérita así como los detalles de su nueva sede, y charlamos con Eugenio Pérez, Brand and PR Manager de PcComponentes, sobre el uso responsable de la tecnología en niños y adolescentes con la vuelta al cole. Y en la segunda parte, conversamos con Paola Castaño, dinamizadora de Ceuta Open Future, sobre sus próximos eventos y proyectos esta nueva temporada, además, entrevistamos a Miguel Sánchez, educador social de ACEFEP, para hablar del suicidio y de la importancia de cuidar la salud mental. Y música, información local, área de servicio y mucho más...