Ceuta activa la reubicación de menores migrantes tras cerrar el proceso administrativo con el Gobierno central

Ceuta da un paso definitivo para poner en marcha el plan de reubicación de menores migrantes no acompañados. Este martes, la Delegada del Gobierno ha liderado una reunión con responsables del Gobierno de la Ciudad Autónoma y de la Fiscalía para cerrar los últimos detalles del operativo, tras completarse el procedimiento administrativo necesario.

La medida se enmarca en la aplicación del Real Decreto Ley 2/2025, aprobado tras declararse la contingencia migratoria en Ceuta. Esta norma modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece los marcos legales para redistribuir a menores entre distintas comunidades autónomas.

El Ministerio de Política Territorial ya había anunciado que el Gobierno central completó la tramitación, permitiendo que los primeros traslados puedan comenzar de forma inmediata. El proceso se está llevando a cabo de forma consensuada entre el Ejecutivo nacional y la administración ceutí, con un objetivo claro: garantizar el bienestar y el interés superior de los menores.

La norma contempla dos vías para la reubicación: una, con plazo de 15 días, para los menores llegados tras la declaración de contingencia; y otra, con cuatro meses, para aquellos que ya se encontraban en la ciudad antes de dicha declaración.

Durante las últimas semanas se han intensificado los contactos entre ambas administraciones con el fin de agilizar los expedientes y organizar la derivación a las comunidades autónomas de destino, que ya han sido identificadas por el Estado.

En el encuentro, celebrado en la Delegación del Gobierno, participaron la propia Delegada del Gobierno, el Consejero de Presidencia y Gobernación, el Fiscal Jefe, la Fiscal de Menores, la Jefa del Área de Menores de la Ciudad Autónoma, así como miembros del Gabinete Técnico de la Delegación.

Este operativo marca un nuevo paso en la cooperación institucional para dar respuesta a la situación migratoria en Ceuta, donde la presión en los recursos de acogida ha obligado a buscar soluciones estructurales y solidarias entre territorios.