La Carpa Juanita es renova després de 38 anys buscant la col·laboració dels veïns i veïnes de Vilanova

L'actualitat informativa del Garraf i l'Alt Penedès, amb Núria Mora. Entrevista amb Toni López, president de l'Associació de la Carpa Juanita i el Porró de Vilanova i amb l'artista Lluís Amaré que ens comenten com serà la nova Carpa Juanita, que es renova després de 38 anys i el calendari d'actes de difusió per tal de comptar amb la complicitat dels veïns i veïnes per fer actes d'apadrinament i col·laborar.