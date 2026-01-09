PROPOSTA TURÍSTICA

The New York Times escull el Poblenou com un dels millors indrets del món

The New York Times ha publicat les seves recomanacions de destinacions per visitar el 2026 i Barcelona, ​​en concret, el Poblenou apareix a la desena posició.

Robert Calvo

Barcelona |

La Rambla del Poblenou sempre està plena de gent, bé siguin barcelonins o turistes

En un article titulat “52 llocs per visitar el 2026”, el diari nord-americà situa indrets Varsòvia o Tailàndia al seu llistat dels 10 més recomanables. Precisament en aquella posició, al número 10 dels barris més destacats del món, hi apareix el barri del Poblenou. La publicació explica que és un barri amb esperit de reinvenció urbana. A més, cal tenir en compte el conjunt d'edificis que el fan únic.

De fàbriques a cafeteries

L'article no passa per alt el fet de la massificació turística a Barcelona i és per aquest motiu que situa el Poblenou com un lloc tranquil, allunyat de les grans masses. Però no hi està d'acord el president de l'Associació de Veïns del Poblenou, Joan Maria Soler, que ha estat al programa La Ciutat. The New York times diu que el barri està ple de fàbriques i magatzems que han renascut com a cafès, galeries i espais d'espectacles.

