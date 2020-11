COVID-19

Tensió al Govern, ara per l'aixecament de les restriccions

El Procicat decideix si es mantenen o es flexibilitzen les restriccions a bars, restaurants, centres d’estètica i centres comercials. Salut, a mans d'Esquerra Republicana, opta per mantenir les restriccions per baixar el nombre de contagis, mentre que Empresa, liderada per Junts per Catalunya, vol començar la desescalada de la segona onada

