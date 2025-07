Vaga a la mar

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha reunit amb els representants del sector pesquer de Tarragona, Cambrils i l'Ametlla de Mar per trobar solucions a la situació "crítica" que viuen per la manca de captures de peix blau. Des de diumenge, els pescadors tarragonins fan vaga perquè no cobren des de fa nou mesos.

Ordeig s'ha compromès a crear un grup de treball que servirà per definir les mesures urgents i estructurals necessàries per salvar les onze barques d'encerclament. "No podem perdre cap embarcació, els hem demanat unitat", ha dit el conseller. "La situació és molt crítica i, per tant, implementarem una sèrie de mesures de suport a les famílies dels mariners que estan passant moltes dificultats. Tenim una situació mai vista", ha assegurat el conseller d'Agricultura. "Amb tots els canvis que hi ha hagut -a la zona de Tarragona- hem de veure com aconseguim fer una pesca sostenible, viable i que la gent es guanyi la vida", ha afirmat.

"No serà un problema de diners, és un problema de trobar les mesures concretes de suport", ha comentat. A més, ha destacat que ja han implementat algunes actuacions, com la bonificació de la taxa dels ports o les ajudes d'augment d'aportació de les confraries.

Vaga

Per la seva banda, el representant dels pescadors de Tarragona i membre de la junta de la confraria tarragonina, Yossef Takfa, ha explicat que la situació dels mariners és crítica perquè fa nou mesos que no cobren – entre ells, els tres mesos de la veda-. "Ha arribat a un moment que ja no podem més", ha assegurat. Segons Takfa, necessiten cobrar el sou per poder pagar la hipoteca i mantenir les seves famílies. També ha lamentat que els armadors no els paguin: "Si no pots mantenir l'empresa perquè no hi ha pesca, has d'amarrar la barca". El representant dels pescadors ha asseverat que no tornaran a la mar fins que no cobrin. Tenen previst reunir-se en assemblea el pròxim dilluns per decidir si desconvoquen o mantenen la vaga.

Pesca de tonyines

El president de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Esteve Ortiz, confia que la marineria aixequi la vaga i tornin a pescar mentre no es concreten les ajudes per part de les administracions. Ortiz també s'ha mostrat satisfet amb el compromís del conseller Ordeig després de la reunió mantinguda als serveis territorials. Per ell, el més urgent és que els pescadors cobrin a través d'alguna ajuda.

D'altra banda, també ha criticat que no puguin pescar tonyines davant l'increment d'aquesta espècie. "El més trist és que els pescadors esportius poden agafar-les i també les grans companyies mentre que el pescador que viu de la pesca com agafi una tonyina tindrà una multa de 7.000 euros, més les sancions, què s'han tronat bojos?", ha lamentat. "La tonyina és com un llop, devora tot el que hi ha, posarà fi a tot i després s'anirà expandint cap als extrems, menjant-s'ho tot", ha denunciat. Per això, ha demanat a les administracions que siguin sensibles amb la situació del sector pesquer.