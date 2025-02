Le Tour à la ville de Tarragona

La Casa Llotja de Mar de Barcelona ha acollit aquest dimarts l'acte de presentació de la ronda ciclista francesa, que per primera vegada a la història tindrà tres etapes a Catalunya. El Grand Départ Barcelona 2026 del Tour es disputarà el 4 de juliol íntegrament a la ciutat. Serà una contrarellotge per equips per un circuit de 19,7 quilòmetres amb sortida al parc del Fòrum i arribada a la muntanya de Montjuïc.

La segona etapa, amb sortida a Tarragona i arribada a Barcelona, tindrà lloc el diumenge 5 de juliol amb un recorregut de 178 quilòmetres i passant per municipis com Torredembarra, Creixell, El Vendrell, Calafell i Cunit. La tercera etapa sortirà el 6 de juliol de Granollers.

La presentació ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; de l'alcalde Tarragona, Rubén Viñuales; de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, i del director general del Tour de França, Christian Prudhomme. A més hi ha hagut els ciclistes Miguel Induráin, Carlos Sastre, Roberto Heras i Dori Ruano.