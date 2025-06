Sota mínims

Un 80% d'aliments que es comercialitzen a Espanya per a menors de tres anys són "de baixa qualitat nutricional" i "no compleixen amb els estàndards de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Són els resultats d'un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), juntament amb l'Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el CIBER d'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN), que ha analitzat més de 800 productes, entre els quals purés, làctics, snacks i begudes. Els investigadors adverteixen que aquests productes "no haurien de ser promocionats per a la seva venda" i exigeixen que "els interessos comercials no prevalguin sobre la salut infantil".

Entre els 800 productes analitzats per l'equip investigador, s'han detectat "problemes nutricionals repetitius", com un elevat contingut en sucres afegits -de forma freqüent a través de sucs concentrats-, baixa aportació calòrica i poca densitat energètica. Moltes de les etiquetes dels productes analitzats són "fruit d'estratègies de màrqueting que indueixen a error amb noms de productes confusos". Entre altres exemples, es menciona un producte de "vedella amb pastanaga" en què la vedella era un ingredient minoritari, o els missatges d'alguns productes de "sense sucres afegits".

La publicitat d'aliments a Espanya es regeix pel Codi PAOS, un sistema d'autoregulació voluntària que no compta amb mecanismes sancionadors. L'any 2022, el Ministeri de Consum va proposar un reial decret per regular la publicitat d'aliments i begudes adreçats als infants, utilitzant els criteris de l'OMS com a base, però la tramitació del text continua esperant l'aprovació de Consell de Ministres.

L'estudi s'ha publicat a 'European Journal of Pediatrics'.