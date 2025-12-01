Reus implanta aquest dilluns la Zona de Baixes Emissions

Aquest dilluns s'ha posat en marxa la Zona de Baixes Emissions a Reus en una tercera fase que ja contempla restriccions d'accés a la zona limitada i sancions als vehicles contaminants sense etiqueta ambiental, amb l'excepció de les persones residents de Reus que paguin a la ciutat l'impost de vehicle.
Durant dos mesos l'Ajuntament de Reus ha provat el sistema i ha notificat aquells cotxes que a partir del desembre ja no podran entrar a la ZBE. Tot i això, l'equip de govern no vol facilitar el nombre de vehicles notificats. "El que menys ens ha interessat és comptar vehicles, sinó intentar facilitar amb excepcions i amb autoritzacions que la gent pugui venir arreu sense cap mena de problema", ha reblat Vázquez.
Tarragona i Reus han unificat els horaris de la ZBE, no s'hi podrà accedir en dies laborables de dilluns a divendres, de 7 a 19 h. Vázquez ha dit que són "dues ciutats veïnes" i que "la mobilitat es continua i es comparteix". "Les dues ciutats hem considerat a nivell tècnic i també polític que era necessari anar plegats", ha afegit. Tot i això, Tarragona no implementarà la ZBE fins al 31 de desembre, un mes més tard.
Per tota la ciutat hi ha senyals verticals que informen del perímetre de la ZBE, amb els corresponents lectors de matrícules per multar els vehicles contaminants que hi entrin. A la capital del Baix Camp s'ha limitat la zona del primer cinturó: des de l'avinguda del Comerç al nord, baixant per l'avinguda dels Països Catalans fins al santuari de Misericòrdia, l'avinguda de Sant Bernat Calbó al sud fins a la plaça del Canal, i de l'estació d'autobusos per l'avinguda del president Macià, Marià Fortuny, Onze de Setembre i carrer del General Moragues.
Excepcions
Els dos primers anys hi ha una moratòria i als residents a la ciutat no se'ls aplicaran sancions fins al 31 de desembre de 2027, sempre que estiguin al corrent de pagament de l'impost de vehicles. A partir d'aquesta data, els vehicles amb etiqueta B tampoc podran accedir.
L'ordenança contempla diverses excepcions. Per exemple, els que tinguin una plaça de pàrquing dins la ZBE, els visitants que deixin el cotxe en un dels aparcaments municipals, o vehicles de persones amb rendes baixes, a més d'un permís de 24 dies a l'any pels vehicles sense etiqueta ambiental.
Recursos judicials
La ZBE a Reus està pendent de fins a quatre recursos contenciós administratiu als jutjats. Les demandes les han presentat l'associació de comerciants El Tomb de Reus, el grup municipal de Vox, el regidor no adscrit Julio Pardo (que va marxar de Vox) i l'entitat d'extrema dreta Liberum e Iustitia Europa.