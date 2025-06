Resolen un crim vint anys després

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han resolt la mort violenta d'un home que va desaparèixer a Reus el 6 de setembre de 2004. La resolució arriba tres mesos abans que el cas hagués prescrit. Els policies han detingut una dona i han identificat un home que va morir per causes naturals el 2022 com a presumptes autors del crim.

La investigació es va iniciar el setembre del 2004 quan una dona va denunciar la desaparició del seu germà, ja que feia tres dies que no tenia notícies seves. El 2021 es van trobar les restes òssies del cos enterrades i tapades amb plàstic en una finca rústica de Riudecols.

Segons els investigadors, els autors del crim van simular una absència voluntària en fer desaparèixer el vehicle habitual de la víctima, estacionant-lo a prop de l'estació de tren de Tarragona. Posteriorment, van fer trucades als seus telèfons mòbils fent-se passar per testimonis de la seva suposada localització, donant pistes falses per fer creure que es trobava voluntàriament a França. En una primera fase, la investigació la va dur a terme la Policia Nacional sense que es pogués localitzar la persona desapareguda.

L'any 2021, es va localitzar el cos d'un home enterrat en una zona rústica de Riudecols, cobert amb una manta i una lona, i lligat amb unes eslingues. Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació per determinar les causes de la mort violenta i identificar i localitzar els presumptes autors. L'anàlisi forense que es va realitzar al cos no va permetre identificar la víctima en aquell moment i tampoc es va trobar cap coincidència de perfils genètics.

Tres anys després d'aquesta troballa, la investigació va donar un gir radical quan la germana de la víctima, el 20 de febrer del 2024, va adreçar-se a una comissaria dels Mossos d'Esquadra per explicar que un conegut del seu germà havia desvelat a un familiar els noms de les persones que l'havien matat.

Les proves recollides i les declaracions de l'entorn van portar a una nova línia d'investigació: l'exparella sentimental de la víctima i la seva actual parella, el van enganyar per portar-lo a una masia aïllada amb l'objectiu d'assassinar-lo amb una arma blanca, per quedar-se amb l'empresa d'extintors que regentava, segons els investigadors. Un cop comès l'homicidi, van embolicar el cos amb roba de llit i el van traslladar a una zona boscosa propera, on el van enterrar. La finca on vivien aleshores els presumptes autors es trobava a tan sols 700 metres del lloc on es van trobar les restes.

La investigació ha permès finalment determinar com es va produir la mort i identificar els presumptes autors materials. La resolució del cas arriba pocs mesos abans de la seva prescripció als 20 anys i ha comportat l'ingrés a presó provisional de la detinguda a l'espera de judici.