Repsol signa un acord amb Norwegian Cruise Line Holdings per subministrar combustibles renovables fets a Tarragona

Repsol ha signat un acord amb Norwegian Cruise Line Holdings per subministrar-li combustibles renovables al port de Barcelona. El pacte és per vuit anys i a partir del 2029 la petrolera proporcionarà metanol renovable fabricat a l'Ecoplanta de Tarragona. Fins aleshores proveirà biocombustibles elaborats en altres complexos industrials, que podran ser utilitzats pels creuers sense necessitat de canviar els motors.
Repsol té previst posar en marxa l'Ecoplanta el 2029, que permetrà processar fins a 400.000 tones de residus sòlids urbans anualment i convertir-los en 240.000 tones de metanol renovable i productes circulars. Norwegian és la primera empresa en signar un acord de subministrament de metanol renovable de la factoria tarragonina.