La reducció de la velocitat en el tram de l'AP-7 entre Calafat i Amposta entrarà en vigor en un mes

La reducció de la velocitat a 80 km/h per a vehicles pesants i 100 km/h per a turismes en el tram de l'AP-7 entre Calafat i Amposta en sentit sud entrarà en vigor en un mes. Ho ha indicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la presentació del pla de xoc per combatre la sinistralitat en aquesta via on el 2025 s'han registrat 15 víctimes mortals, més del doble que el 2024. Aquesta estratègia tindrà una vigència inicial de sis mesos i inclou vintena de mesures centrades, sobretot, en vehicles pesants. Així, també contempla nous carros radar a la zona de l'Ebre, més controls i inspeccions, formació específica per a transportistes que bescanvien el permís de conduir, o l'ús de noves tecnologies per detectar la fatiga entre camioners.
Núria Parlon ha justificat la necessitat d’aquest pla recordant que, tot i que Catalunya mantenia una tendència a la baixa en la mortalitat viària des del 2019, enguany l’AP-7 “ha concentrat un repunt molt preocupant”, amb 15 víctimes mortals, “més del doble que el total registrat el 2024”. Segons la responsable d’Interior, una part important d’aquesta accidentalitat està vinculada als vehicles pesants i a la seva vulnerabilitat en trams especialment tensos, com el de les Terres de l’Ebre, on també s’han detectat problemes d’excés de velocitat i maniobres de risc.
Interior està a l’espera que el Ministeri de Transports instal·li la nova senyalització per poder aplicar la mesura en un termini d'un mes. Tindrà una vigència inicial de mig any i es farà una primera revisió el 31 de març de 2026.