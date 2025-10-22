El recompte de sensesostre identifica 84 persones dormint al carrer

El sisè recompte de persones sense sostre de Tarragona, que s'ha fet aquest dimecres a la matinada, ha identificat 84 persones dormint al carrer. D'aquestes, 44 són homes, 9 són dones i 13 no s'han pogut identificar. Per zones, 32 dels sensesostre dormien en espais del barri de la Part Alta, 28 de la Part Baixa, 5 al barri de Llevant i 1 a Ponent.
La xifra és "lleugerament inferior" a l'any passat, quan es van trobar 91 persones dormint al carrer. També s'han comptabilitzat 18 persones que aquesta passada nit han dormit a l'alberg. L'Ajuntament de Tarragona assenyala que, en els últims dos anys, s'ha ajudat 32 persones a abandonar la situació de sensellarisme a la ciutat, amb l'acompanyament dels serveis socials municipals.
Els recomptes de persones que viuen i dormen al carrer a Tarragona, que es fan des de 2017, indiquen un creixement irregular, però sostingut, que enguany s'ha estabilitzat. El primer cens del 2017 va identificar 47 persones sense llar a la ciutat, el 2019 van ser 70, el 2021 es van comptar 58 sensesostre, el 2023 eren 79 i el 2024 dormien al carrer 91 persones.
En els darrers tres anys, el consistori ha obert 6 pisos de transició per a persones sensesostre (3 per a homes, 2 per a dones i 1 per a joves), on s'ha acollit 18 persones. Aquest mes d'octubre també s'ha habilitat el nou equipament Domus Mar, amb capacitat per a 14 persones joves que formen part del Projecte Sostre 360. A Tarragona també hi ha el Punt d'Atenció a Persones Sense Sostre on les persones que viuen al carrer reben atenció social i assessorament per accedir a recursos d'alimentació, higiene i pernoctació.