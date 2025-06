A la recerca del turista foodie

L'Agència Catalana de Turisme ha congregat una setantena d'operadors internacionals de divuit mercats especialitzats en turisme gastronòmic i enoturisme en una trobada a La Canonja. Sota el nom de Tasty Catalonia, durant aquest dimarts mantenen reunions de treball amb empresaris catalans per tal que puguin portar visitants 'foodies'. Posteriorment, i fins divendres, els operadors internacionals es dividiran en sis grups i visitaran fins a sis zones de Catalunya per tal que puguin conèixer amb detall indrets específics i així oferir-los als seus clients.

El director executiu de l'ACT, Patrick Torrent, ha destacat que els turistes gastronòmics gasten, de mitjana, entre un 25% i un 30% més que la resta de visitants. "Són els interlocutors més adequats i eficients per poder facilitar la comercialització del sector turístic català", ha manifestat Torrent, que ha inaugurat la jornada celebrada a Mas La Boella. Els touroperadors s'han seleccionat gràcies als dotze centres de promoció turística que té Catalunya i durant la jornada se celebren 1.500 reunions ràpides de quinze minuts. Cada participant d'entrada ja té assignades més d'una quinzena de trobades.

Torrent ha concretat que dels 20 milions de turistes internacionals que cada any rep Catalunya, entre un 10% i un 15% són els denominats 'foodies'. "És un volum rellevant i volem que s'expandeixi, que ajudi a estimular la indústria agroalimentària que produeix productes d'excel·lència", ha indicat. Del pressupost que tenen aquests viatgers, una part la reserven per a gastronomia. "A banda del valor econòmic també hi ha el conceptual; és un públic predisposat a entendre millor la destinació, a implicar-s'hi més. És un turisme conscient que sap què ve a tastar, i això ens ajuda a que hi hagi una millor entesa del que som com a país", ha concretat.

Els principals mercats del turisme gastronòmic que arriben a Catalunya són dels països nòrdics, Alemanya, Estats Units, Brasil i estats asiàtics com Japó, Corea i Singapur.