Protecció Civil activa l'alerta del pla INUNCAT

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per la probabilitat d’acumulacions destacades de pluja a partir de la propera matinada. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'acumulació de pluja de 100 litres en 24 hores a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, i amb menys probabilitat a la Terra Alta. El llindar d'avís és probable que se superi sobretot al massís dels Ports.

A banda d’aquestes comarques, també es probable que hi hagi acumulacions destacades de pluja a les comarques de Ribera d’Ebre i Baix Camp.

Així mateix, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), d'acord amb les previsions meteorològiques, manté l’avís davant la possibilitat de crescudes sobtades, que localment podrien ser importants a barrancs i afluents de petites dimensions del riu Ebre.

Fort onatge

Pel que fa a l'estat de la mar, també s'esperen onades superiors als 2.5 m al Montsià i Baix Ebre des del vespre d'avui fins a primera hora de dijous.

Consells per a la ciutadania

Cal evitar els desplaçaments en vehicle i aparcar en rieres o punts subterranis inundables. No s’han de travessar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.

Cal circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat.

Si us sorprenen precipitacions a la muntanya, dirigiu-vos a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents.

Si us sorprenen precipitacions importants quan sou a casa: no baixeu a les zones inundables com ara el soterrani, el garatge, etc.; no deixeu fora objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar; poseu els animals domèstics, els aliments, l'aigua potable, els documents importants, els objectes de valor i, sobretot, els productes perillosos (com ara verí per a les rates, dissolvents, etc.) en llocs alts i protegits.