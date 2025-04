Previsió d'una collita de musclos d'excel·lent qualitat al Delta

El trànsit de les plataformes navegant cap a les muscleres comença a ser la imatge habitual dels matins a la badia dels Alfacs. La campanya arrenca enguany dues setmanes del que és habitual -a principis de maig-, amb unes perspectives excel·lents per al sector. Principalment en l'aspecte qualitatiu del producte, que les proves efectuades pels musclaires han corroborat com a excel·lent.

Enguany, els episodis de pluja dels últims mesos i el cabal més elevat del tram final de l'Ebre han resultat especialment profitosos per a un creixement sa del bivalve, que s'alimenta filtrant, principalment, el fitoplàncton i zooplàncton present a l'aigua de les badies deltaiques. "El règim fluvial ha estat molt bo per a nosaltres. Vam veure que l'última setmana de febrer va haver una pujada molt gran del fitoplàncton i això dona la qualitat de la qual estem parlant ara", ha indicat el gerent de Fepromodel, Gerardo Bonet.

Això, per contra, segons reconeix el gerent de Fepromodel, Gerardo Bonet, repercutirà en una menor producció, que difícilment arribarà als 3 milions de quilos, lluny dels 3,5 milions d'anteriors campanyes. També ha contribuït de forma decisiva la manca de cria suficient per sembrar.

Puja el preu

Bonet destaca la bona recepció que troba als mercats el producte, que adquirirà el moment òptim per al consum pels volts de Sant Joan. "Està sent molt demandat per part dels clients. Ja fa dies que ens preguntaven quan començaria la campanya. És un producte de moltíssima qualitat i a més tenia una avantatge, que ara no és tanta, que és que arribava als mesos de més consum: el nostre musclo està millor quan hi ha turisme i més consum. És una avantatge afegit per a la comercialització", ha subratllat.

Prova d'això, és també l'increment que han registrat els preus, al voltant d'un 25% més respecte l'any passat. Els productors el poden percebre a uns 2,70 euros el quilo i el preu de venda al públic -amb els costos de depuració, embalatge o transport- oscil·la entre els 5 i 6 euros.