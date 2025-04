Previsió d'ocupació d’entre el 80 i 90% per Setmana Santa

El sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre preveu una ocupació al voltant del 80 i 90% per Setmana Santa. Els hotelers i responsables dels càmpings són optimistes perquè assoliran un 90% els dies forts de Pasqua. En el cas dels apartaments turístics i dels habitatges d’ús turístic s’espera una ocupació d’entre el 60 i el 70%.

La previsió de bon temps i el turisme esportiu són els principals revulsius. “Les previsions són bones, tenir tants esdeveniments esportius, amb més de 45.000 esportistes de disciplines diferents, ho faciliten”, afirma la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona, Berta Cabré.

El 90% de la planta hotelera de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre estarà oberta per Setmana Santa, la qual cosa suposa unes 53.000 places a tota la demarcació de Tarragona, és a dir, unes 10.000 més respecte a l’any passat.

Càmpings

En el cas del sector del càmping, també s’espera una “alta” ocupació. Així, els establiments d’interior rondaran al voltant del 85% en bungalous i del 65% en parcel·les durant el primer tram de la setmana, mentre que els de la costa l'ocupació es xifrarà en un 90% als bungalous i en un 80% a les parcel·les. Durant la segona part de la setmana, els càmpings de Tarragona podrien aconseguir ocupacions de prop del 90%. Es tracta d’unes dades similars a les de l’any passat. Actualment, tots els càmpings estan oberts.

Terres de l'Ebre

Les previsions dels allotjaments rurals de les Terres de l’Ebre no són tan optimistes. El president d’Aturebre, Juanjo Bel, ha asseverat que són “dolentes” i no preveu que se superi el 80% d’ocupació. “Abans, quan Setmana Santa era a l’abril, sobrava gent i fèiem llistes d'espera per si hi havia anul·lacions. Ara, cada vegada és pitjor, aquest any estem malament”, sosté el responsable d’Aturebre.

Bel ha assenyalat que les cases de la costa s’ompliran, però en el cas de les de la Plana serà més complicat: “Les cases que estan a prop de la platja, de les llacunes al delta, potser tenen un 100% d'ocupació, però les que estem a la Plana ens quedem una mica a peu”, ha lamentat.