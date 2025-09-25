Poca producció, qualitat excel·lent

La campanya de l'avellana al Camp de Tarragona tancarà amb poca producció un any més. Tot i que se n'ha plegat més que l'any 2024, el percentatge continua sent baix, entre un 15 i un 20% del total que hauria de ser una bona temporada. Gràcies a les pluges d'enguany, però, la qualitat del fruit serà "excel·lent", assegura la presidenta de la DOP Avellana de Reus, Ester Gomis.
A l'espera que el Departament d'Agricultura presenti el Pla Nacional de l'Avellana aquesta tardor, la presidenta de la DOP Avellana de Reus apunta que els pagesos hauran "d'augmentar" la superfície cultivada perquè l'avellana sigui rendible. "Al Camp de Tarragona hi ha bastants minifundis, potser s'hauran d'unir diferents trossos, finques petites, i fer-ne una gran", explica.
Un dels problemes que ha patit el sector les darreres temporades és la falta d'aigua. A causa de la sequera, durant dos anys els pagesos del Camp de Tarragona no han pogut regar amb aigua del pantà de Riudecanyes. Aquest any sí que han tingut disponibilitat, però molts avellaners s'han hagut d'arrencar perquè estaven morts o no havien pogut recuperar la producció. Gomis lamenta que s'hagi "prioritzat" l'aigua de Riudecanyes pel turisme i la indústria, quan s'hauria de destinar a l'agricultura. "No pot ser que ens trobem un altre cop que els pagesos no puguem regar en tot un estiu", avisa. "Aquí tenim suficient aigua, el que s'ha de fer és gestionar-la correctament", afegeix.
Preguntada per si es podria utilitzar aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona per regar els avellaners, la representant de la DOP Avellana de Reus no ho descarta.