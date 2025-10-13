La pluja torna a colpejar Terres de l'Ebre

L'episodi que està afectant les Terres de l'Ebre i el Baix Camp és excepcional pel que fa a l'acumulació de pluja. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Mas de Barberans s'han acumulat des de dissabte 280 litres.
Entre les 17.30 hores de diumenge i les 9 del matí, els Bombers havien atès 358 avisos, dels quals 298 a la comarca del Montsià i 60 al Baix Ebre. Entre les 9.00 i les 13.00 hores, han atès 55 avisos més. En total, des de les 17.30 hores de diumenge el cos d'emergències ha rebut 413 avisos, 342 al Montsià i 71 al Baix Ebre. A més, s'han fet 31 salvaments. La majoria d'avisos durant la nit han estat per salvaments de persones atrapades amb els seus vehicles a carreteres i camins, i també assistències tècniques, esgotaments d'aigua, arbres caiguts i despreniments de pedres. Durant el matí, la majoria han estat per treure aigua de baixos i pàrquings i per alguna assistència tècnica.
Després, efectius del Grup d'Estructures Col·lapsades s'han centrat en la inspecció i revisió de diferents construccions i vies per valorar els danys. Juntament amb els Mossos d'Esquadra, estan fent inventari de tots els punts de la xarxa viària afectats per l'aigua, en un total de nou vies, per determinar les actuacions necessàries.
Els Agents Rurals també treballen en les comarques afectades en la vigilància, control i senyalització de passos impracticables que travessen rius, rieres i barrancs. A més, han fet seguiment i inventari dels danys en pistes, camins rurals i zones habitades, així com dels despreniments, i estan oferint suport a cossos operatius i ciutadans en zones rurals i aïllades.
Per altra banda, els centres d'acollida habilitats pels afectats per les pluges a l'Ebre s'han començat a desmuntar, després que la majoria d'usuaris hagin pogut marxar, segons ha informat Protecció Civil. Segons aquest cos, hi ha hagut uns 400 desplaçats que han estat acollits en centres d'acollida, càmpings, hotels i cases particulars a Amposta, Ulldecona, Alcanar, Freginals, Tortosa, la Galera i Santa Bàrbara.