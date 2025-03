La plataforma del Miracle es començarà a enderrocar dilluns vinent

La plataforma del Miracle de Tarragona es començarà a enderrocar el dilluns 24 de març, segons ha informat el consistori. L'espai es va inaugurar el 2001 i porta dotze anys tancat per problemes estructurals. Ara, amb la concessió de fons Next Generation vinculats a un projecte mediambiental per a la recuperació i renaturalització de la platja del Miracle, el conegut popularment com a 'mamotreto' i les seves 12.000 tones desapareixeran.

El cost dels treballs d'enderroc és de 359.000 euros i les obres s'allargaran durant cinc mesos. Durant aquest temps l'Ajuntament de Tarragona enllestirà el projecte de renaturalització de la platja, que finançarà i executarà el departament de Costes de l'Estat.