El pes del turisme britànic

El turisme britànic a Catalunya genera un impacte econòmic de 2.024 milions d'euros, fet que suposa que sigui la tercera destinació amb més despesa. Per davant seu hi ha els Estats Units (amb una despesa de 3.311 milions d'euros) i França (2.917 milions). De fet, el britànic és el segon mercat internacional amb més presència al país amb 1.891.000 turistes. Només el supera França amb 3.912.000 visitants.
Les dades les ha explicat el secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, al World Travel Market de Londres. Es tracta d'una de les fires referents en projecció turística a escala internacional i on la Costa Daurada està present.
Costa Daurada
Una de les principals destinacions catalanes que atrau als visitants és la Costa Daurada. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona exposa aquesta setmana el territori a la fira britànica amb l'objectiu de mantenir-los com a segon mercat emissor, per darrere de França.
El director del patronat, Octavi Bono, recorda que l'any passat van registrar més dos milions de pernoctacions de visitants del Regne Unit. Però més enllà del mercat britànic, Bono assegura que la fira londinenca és també una oportunitat per consolidar el tercer mercat que té aquesta destinació: Irlanda. L'any passat van tenir més 1,8 milions de pernoctacions. El director del patronat tarragoní detalla que es tracta "d'un país relativament petit però molt ben comunicat i amb una lleialtat molt elevada". Per això veuen la fira com una oportunitat de treballar amb aquests dos països emissors, a part d'obrir-se a la resta del món.
Sobre els visitants britànics, Bono també ha destacat la pluralitat en nínxols de mercat que tenen. De fet, el director del patronat recorda que el perfil majoritari de turistes anglesos són famílies que busquen unes vacances de descans. Però també es troben amb ofertes molt diversificades i especialitzades de turisme de natura, esportiu, cultural o històric.