Per molts anys més

PortAventura celebra aquest dilluns al vespre el 30è aniversari en un acte amb centenars de representants d'institucions amb qui s'ha relacionat durant les tres dècades. El president de PortAventura, Arturo Mas-Sardà, ha confirmat que el parc no està en venda. Després que el darrer any s'hagi especulat sobre aquesta possibilitat, ha dit que "no hi ha cap procés de venda".

El president de PortAventura ha xifrat l'impacte en 100 milions de visites al llarg de la història del parc. "Després de tres dècades d'activitat i 1.800 milions d'euros d'inversió, ens hem convertit en una de les destinacions d'oci familiar més emblemàtiques d'Europa", ha subratllat. Mas-Sardà també ha explicat que els treballadors de les instal·lacions representen un 3,5% de la població activa de la demarcació de Tarragona. "Més de 24.000 persones de 60 nacionalitats diferents treballen directament o indirectament cada temporada", ha reblat.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assenyalat que el complex d'oci és una "història d'èxit". Illa ha dit que als inicis PortAventura va generar "controvèrsia", però ha valorat positivament l'entesa entre institucions. En aquest sentit, ha destacat la creació del Centre Recreatiu i Turístic Vila-seca – Salou, "una eina que va ser clau". Així, el cap de l'executiu ha demanat als alcaldes dels dos municipis, Pere Granados i Pere Segura, que segueixin amb aquell "esperit". Preguntat sobre el Hard Rock, Illa ha insistit que el Govern vol "explotar totes les potencialitats" del Camp de Tarragona. "Estem oberts a generar prosperitat desestacionalitzant el turisme", ha dit.

Nou espectacle amb drons

Després dels discursos institucionals i diverses actuacions musicals, s'ha estrenat el nou espectacle FiestAventura que es podrà veure durant tot l'estiu al tancament del parc. Es tracta d'un espectacle d'entre vuit i deu minuts de durada que comptarà amb més de 300 drons.