La nova Facultat d'Educació i Psicologia serà una realitat el curs vinent

Les obres de reforma i rehabilitació de la Facultat d'Educació i Psicologia de la URV del campus Sescelades avancen segons el calendari previst, i el febrer del 2026 ja haurien d'estar enllestides, segons indiquen des de la mateixa universitat. En un inici s'havia contemplat que els alumnes tornessin a les instal·lacions a principis de l'any vinent, però finalment els estudiants no trepitjaran les noves aules fins al curs 2026-2027.
El rector de la URV, Josep Pallarès, ha assenyalat que es farà una "gestió conjunta" del campus, una "optimització". D'aquesta manera, alumnes dels graus de química podrien fer classes a la Facultat d'Educació i Psicologia, i els d'aquest ram podrien seguir algunes assignatures a la de química.
La reforma integral de la Facultat d'Educació i Psicologia té un pressupost de més de 9 milions i mig d'euros, amb finançament de la mateixa universitat i de la Diputació de Tarragona. Així, s'adaptarà a la normativa vigent, i es millorarà l'eficiència energètica i l'accessibilitat.
Aula Magna
Pel que fa al projecte inicial, s'ha modificat el que fa referència a l'Aula Magna de la facultat. S'ha tingut en compte la instal·lació d'un escenari més gran per poder-hi encabir l'orquestra de la URV. D'aquesta manera, l'Aula Magna del campus Sescelades serà la seu de l'orquestra.
Tindrà capacitat per a 406 persones i serà un espai "obert a la ciutat, a tota la ciutadania", ha remarcat Pallarès. En aquest sentit, el rector ha insistit que ha de ser "una sala el més polivalent possible i que tingui un ús intensiu". I ha comentat que podrà albergar activitats d'altres institucions i entitats de la ciutat.
Aparcament
Una de les demandes històriques del campus és la millora de la zona d'aparcament, que és escassa i en descampats al voltant del centre universitari. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha reconegut que tot i que "fa dècades podia ser absolutament l'extraradi de la ciutat", avui en dia és un dels "epicentres". Tot i això, de moment l'Ajuntament de Tarragona no preveu posar un aparcament dissuasiu en aquesta zona. "A vegades no cal aparcar a la mateixa porta de la facultat, això s'ha d'entendre que no sempre podrà ser així", ha assenyalat l'alcalde.