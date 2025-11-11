Un mort en un accident amb tres camions implicats que talla l’AP-7

L'AP-7 es troba tallada a l'altura de l'Aldea aquest dimarts al matí en els dos sentits de la marxa per un accident amb tres camions implicats, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). En el sinistre, el conductor d’un dels vehicles ha mort. A més, un altre conductor ha resultat ferit greu i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’han traslladat a l’hospital Joan XXIII.
Es fan desviaments obligatoris per la sortida 308 a l'Ampolla en sentit sud, i per la sortida 322 a l'Aldea en sentit nord cap a l'N-340. El director de Trànsit, Ramon Lamiel, preveu que la circulació en sentit nord tardi “hores” a recuperar-se, mentre que el sentit sud es podrà obrir abans.
Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 5:23. Arran del sinistre, s’han activat deu patrulles dels Mossos, onze dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del SEM. Amb aquesta víctima són 125 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany.
El director del Servei Català de Trànsit ha explicat que l’accident s’ha produït quan un camió que circulava en sentit sud ha travessat la mitgera i ha xocat amb un camió que es dirigia en sentit nord. Un tercer camió s’ha vist implicat en el sinistre perquè els ha intentat esquivar i ha bolcat fora de l’autopista.
Més seguretat
Trànsit està analitzant la sinistralitat a la demarcació de Tarragona i posant el focus a l’Ebre. Lamiel ha assenyalat que a l'AP-7, de Calafat a Camarles en sentit sud, hi ha una recta de baixada “molt imponent”, en què els camions “pateixen”, ja que així ho han reportat. El director de Trànsit ha recordat que els camions tenen prohibit avançar a l’AP-7 a les Terres de l’Ebre, però que estudien si caldrien més mesures, com limitar-ne la velocitat.