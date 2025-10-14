Molta feina per davant

Els Bombers centren els treballs després del temporal a l'Ebre en la recuperació de les vies de mobilitat, tant urbanes com interurbanes. Entre aquestes, la més afectada és la C-12, que continua tallada entre Amposta i Tortosa, on tant l'inspector dels Bombers, Oriol Corbella, com el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, han alertat que faran falta dies per reobrir amb normalitat aquesta carretera, ja que l'afectació és molt important. D'altra banda, els Bombers han detectat que hi ha cinc edificacions amb danys estructurals greus pel temporal. N'hi ha vuit més als que es pot entrar amb certa precaució i una desena amb petites afectacions.
Pel que fa al retorn a les aules, Gonell ha afirmat que encara no es pot avançar si dimecres ja es podrà recuperar la normalitat a la zona, amb la reobertura dels centres escolars. En tot cas, ha esperat que si finalment és així també pugui tornar a la normalitat l'escola de la Ràpita, que ha estat la més afectada.
Godall
Un dels municipis més afectats s'ha despertat aquest dimarts amb una aparença millor que la de 24 hores enrere, però encara amb danys importants. Els carrers de Godall estan més nets però els veïns continuen traient fang i pertinences ja inservibles de l'interior dels immobles. L'alcalde, Alexis Albiol, ha explicat que tenen una cinquantena de cases afectades per la barrancada de diumenge, de les quals quatre han patit un dany estructural greu, segons han afirmat els Bombers. Un dels edificis afectats és l'ajuntament. Els tècnics han començat a fer balanç i d'entrada ja han vist que han perdut bona part de la documentació històrica del registre civil i del cementiri. La cooperativa es troba en una situació similar i a dins l'església encara s'hi acumula fang.
Voluntaris
Més d'una setantena de voluntaris de 23 associacions de Protecció Civil i 25 voluntaris de la Creu Roja s'han desplaçat aquest dimarts a les Terres de l'Ebre per ajudar en la neteja i reparació de desperfectes als pobles afectats pels aiguats. Des de l'Espai Cultural de Campredó, a Tortosa, i amb la direcció i coordinació dels ajuntament i els Bombers, s'han organitzat grups i maquinària repartits en diferents "sectors de treball" prioritaris. La cap del servei de Logística i Operativa Territorial de Protecció Civil, Rosa Mata, ha destacat que han rebut una de les respostes "més generalitzada" a la convocatòria de suport d'emergències. No es descarta que els voluntaris continuïn sobre el terreny aquest dimecres.