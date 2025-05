Una missió comercial de la Cambra de Comerç de Tarragona retinguda a Líbia pel conflicte amb les milícies

Segons ha explicat l'ens cameral tarragoní, els afectats són vuit exportadors -quatre catalans i quatre de la resta d'Espanya- i el director d'Internacional de la Cambra, Roberto Barros. A l'establiment hi ha hostes de diferents nacionalitats i estarien protegits per la policia diplomàtica líbia. L'aeroport estaria tancat a causa del conflicte, en el qual hi ha involucrades guerrilles.

En un vídeo, Barros ha explicat que "en cap moment" han tingut "cap sensació de perill físic". "No ens han amenaçat ni tenim la sensació que les nostres vides corrin perill. Hi ha hagut enfrontaments entre les milícies, la situació és complicada i la nit ha estat llarga", ha manifestat. A més, ha afegit que les milícies no se'ls han acostat i que "no tenen cap interès" en ells. En aquest sentit, ha puntualitzat que han baixat al soterrani únicament per evitar el risc d'una possible bala perduda i que la situació aquest migdia s'ha calmat. "Esperem les instruccions de l'ambaixada, que s'està movent molt bé buscant un pla de repatriació. Estem tranquils, esperant el moment de tornar", ha finalitzat.

Trípoli, capital de Líbia, ha viscut un esclat de violència en les últimes hores. Hi ha hagut combats al sud de la ciutat entre diferents faccions i sis persones haurien mort, segons ha apuntat Al Jazeera. El primer ministre del país, Abdul Hamid Dbeibah, ha afirmat que una operació militar ha permès retornar la calma a la ciutat. L'origen del conflicte hauria estat la mort d'un comandant d'una de les milícies a mans d'un grup rival. Aquest comandant va estar acusat per Amnistia Internacional de crims de guerra i altres violacions de drets humans la passada dècada. Les Nacions Unides han fet una crida a una "urgent desescalada" de la tensió i han recordat a totes les parts la seva "obligació de protegir els civils". Les autoritats del país han imposat un confinament d'emergència.