Més control

Cel Net reclama una nova legislació catalana per controlar l'emissió de compostos volàtils cancerígens com l'1,3 butadiè i el benzè en la indústria química tarragonina, així com els pics d'exposició. Després de fer diversos estudis sobre la qualitat de l'aire, ara la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona presenten tres informes que demanen la regulació dels contaminants.
Des de Cel Net, Neus Roig, ha assenyalat que la Generalitat té "totes les eines disponibles i la informació necessària per controlar, legislar i sancionar adequadament els greus problemes de contaminació que vivim diàriament al Camp de Tarragona".
A més, exigeixen al Departament de Territori que es fixi una data per instal·lar la nova Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica anunciada el març del 2023 per la Generalitat al voltant del complex químic de Tarragona. Dos anys després de l'anunci, encara no ha entrat en funcionament, tot i que es va afirmar que en un any estaria enllestida.
Cel Net insisteix que cal regular l'emissió de compostos volàtils de la indústria química. Asseguren que després de diversos informes que acrediten la presència d'aquests elements en l'aire al Camp de Tarragona, cal actuar elaborant una nova legislació. "El problema ja no és de desconeixement, és d'inacció. El que perpetua aquest risc és un buit legal que genera desordre i impunitat", ha asseverat el portaveu de la plataforma, Adrià Pallejà.