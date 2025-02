L'informe preliminar d'Adif descarta afectacions a l'amfiteatre pel pas dels trens

L'informe preliminar que Adif està duent a terme sobre l'afectació que el pas de trens pot tenir sobre l'estructura de l'amfiteatre romà determina que el trànsit de combois no perjudica el monument. Així ho assegura el conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, que explica que des del consistori han vist la documentació però es mostra prudent respecte l'impacte que puguin tenir els trens de mercaderies un cop entri en funcionament el tercer fil del corredor mediterrani.

Tot i això, a dia d'avui es desconeix amb certesa absoluta què pot acabar passant. En l'hipotètic cas que finalment l'amfiteatre patís danys pel pas de trens, Garcia no descarta que el trànsit de mercaderies es pogués aturar, perquè es produiria "un delicte contra el patrimoni". Així mateix, el conseller manifesta que la Generalitat també ha començat a fer uns estudis propis per determinar si hi ha alguna afectació pel pas de trens.

A banda d'aquesta problemàtica, el consistori continua treballant per garantir el bon estat de l'amfiteatre i aquest any hi haurà obres. D'una banda, es traurà la bastida d'accés a l'arena que hi ha des de fa anys i, per tant, l'entrada dels visitants a la zona de gladiadors es farà per la porta Triumphalis, igual que passava fa vora 2.000 anys. Una actuació que estarà enllestida durant el segon semestre d'enguany.

Denúncia de la Plataforma

La Plataforma Mercaderies per l'Interior ha avançat que denunciarà l'Estat davant l'Audiència Nacional per estar executant les obres de construcció del tercer fil ferroviari sense haver fet el preceptiu estudi d'impacte ambiental. Sergio Nasarre, membre de l'entitat i catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, ha assegurat que estan preparant l'escrit perquè volen "evitar que el tercer carril es posi en marxa". "Hem intentat sis anys el diàleg", ha dit, una setmana després que la plataforma comparegués a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu per exposar la problemàtica del pas de trens de mercaderies pel mig de nuclis de població. "Europa és l'última carta abans d'una acció judicial", ha refermat.

Nasarre ha exposat que l'obra és "nul·la de ple dret" perquè "viola diversos drets fonamentals". En concret, ha citat el dret a la vida, a la salut, a la cultura, al patrimoni, al medi ambient i a l'habitatge.