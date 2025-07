L'incendi de Paüls afecta unes 2.899 hectàrees i obliga a confinar unes 18.000 persones

L'incendi de Paüls, al Baix Ebre, afecta unes 2.899 hectàrees de terreny majoritàriament forestal, segons dades provisionals facilitades pels Agents Rurals. El foc ha obligat a confinar unes 18.000 persones dels municipis de Xerta, Paüls, Alfara de Carles, Aldover, Jesús, Roquetes, Bitem, Tivenys i el barri dels Reguers de Tortosa, segons els Bombers de la Generalitat.

A la població d'aquestes localitats s'hi ha de sumar la dels municipis de Prat del Comte i Pinell de Brai, on Protecció Civil ha enviat una alerta al mòbil demanant confinament municipal. D'alta banda, s'han evacuat cases rurals a Xerta i Alfara de Carles i Bombers van evacuar una persona a la urbanització el Toscar d'Alfara de Carles, on la resta, unes 50, s'havia autoevacuat.

L'alcalde de Paüls, Enric Adell, ha apuntat que preocupa com avançarà el foc al flanc dret quan canviarà el vent. "Si no el controlem, aquesta tarda podem viure situacions complicades aquí al municipi i al municipi d'Alfara", ha dit. Al poble no hi ha cobertura de telefonia i des del consistori es fan bans per recordar a la gent que no es mogui de casa.

Presència de la UME

La Unitat Militar d'Emergències treballa en les tasques d'extinció de l'incendi amb 104 efectius operatius des d'aquest dimarts a primera hora del matí. Provenen del Tercer i Quart batalló, amb bases a Bétera (València) i Garrapinillos (Saragossa). El delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha detallat que estan preparats per incrementar el dispositiu fins a 200 efectius en funció de l'evolució del foc. Ha ressaltat que la participació de l'UME és una qüestió de "pragmatisme" per col·laborar amb els Bombers de la Generalitat, "que són un dels cossos més ben preparats d'Espanya". "L'objectiu és ajudar per atacar avui l'incendi el més fort possible", ha afegit.