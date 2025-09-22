Reus

L'INCASÒL licita el projecte de reforma urbana del barri del Carme

S'actuarà en cinc parcel·les per fer-hi 38 habitatges de protecció oficial, un CAP i un aparcament soterrat.

Redacción

Tarragona |

Volumetria de la urbanització prevista
Volumetria de la urbanització prevista | ACN

Aquesta actuació consistirà en la construcció de dos edificis de tres plantes que tindran 16 i 22 habitatges de lloguer assequible. L'edifici de 22 habitatges tindrà, a les plantes baixa i primera, un CAP de mínim 1.317,50 m2 de superfície útil. L'altre edifici comptarà amb un local comercial en planta baixa. També s'urbanitzaran els espais lliures del voltant, creant diferents places públiques.

A més, es construirà un aparcament municipal soterrat en tota la superfície de l'àmbit, és a dir, sota els dos edificis i els espais públics adjacents. Aquest aparcament disposarà de 100 places d'aparcament i permetrà substituir la zona d'estacionament actual de zona blava.

Es calcula que, en total, s'inverteixin 10,5 milions d'euros pel projecte de remodelació del barri. La previsió és que es pugui adjudicar el projecte a inicis de 2026 i que durant el quart trimestre de 2027 es puguin iniciar les obres.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer