L'INCASÒL licita el projecte de reforma urbana del barri del Carme

Aquesta actuació consistirà en la construcció de dos edificis de tres plantes que tindran 16 i 22 habitatges de lloguer assequible. L'edifici de 22 habitatges tindrà, a les plantes baixa i primera, un CAP de mínim 1.317,50 m2 de superfície útil. L'altre edifici comptarà amb un local comercial en planta baixa. També s'urbanitzaran els espais lliures del voltant, creant diferents places públiques.
A més, es construirà un aparcament municipal soterrat en tota la superfície de l'àmbit, és a dir, sota els dos edificis i els espais públics adjacents. Aquest aparcament disposarà de 100 places d'aparcament i permetrà substituir la zona d'estacionament actual de zona blava.
Es calcula que, en total, s'inverteixin 10,5 milions d'euros pel projecte de remodelació del barri. La previsió és que es pugui adjudicar el projecte a inicis de 2026 i que durant el quart trimestre de 2027 es puguin iniciar les obres.