Actualitat

L'Arquebisbat de Tarragona aparta un capellà en declarar-lo culpable d'abusos sexuals

L'arquebisbe demana perdó a la víctima pels fets que va patir als anys 90 a Reus.

Redacción

Tarragona |

Palau Arquebisbal de Tarragona
Palau Arquebisbal de Tarragona | Arquebisbat de Tarragona

L'Arquebisbat de Tarragona ha apartat del ministeri sacerdotal un capellà de l'arxidiòcesi després d'haver-lo declarat culpable d'haver comès abusos sexuals a un menor a començaments dels anys 90 a Reus. L'arquebisbe Joan Planellas ha pres la decisió de secularitzar el sacerdot i li ha imposat una multa econòmica en reparació dels danys causats. També ha demanat "perdó" a la víctima pels abusos que va patir.

L'Arquebisbat va tenir coneixement dels fets el setembre de 2022, es va fer una investigació prèvia i el febrer de 2024 es va iniciar un procés penal canònic. Tot i que el delicte ja havia prescrit civilment i per la via canònica, l'arquebisbe va demanar a la Santa Seu que derogués la prescripció.

S'ha celebrat un procés penal extrajudicial al Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostòlica a Madrid i finalment el capellà ha estat declarat culpable. A més d'expulsar el mossèn de l'arxidiòcesi, s'ha informat les autoritats civils de les actuacions realitzades i del seu resultat.

Segons ha confirmat l'Arquebisbat, el capellà afectat actualment no es feia càrrec de cap parròquia. A través d'un comunicat, l'església tarragonina assegura que en tot moment s'ha "acompanyat" a la víctima i se li ha donat "suport".

