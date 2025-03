L'AP7 i la seguretat

Els representants del moviment veïnal 'Mai més peatges' han comparegut novament al jutjat d'Amposta per ratificar i ampliar la denúncia presentada fa dos i mig per la manca d'inversions en seguretat a l'AP-7 arran dels últims accidents i talls de circulació. "No només continua tot igual, sinó pitjor", ha assegurat el portaveu del moviment veïnal, Llorenç Navarro. Recorden que, malgrat l'increment de trànsit de la via, que defineixen com "el corredor mediterrani real", les administracions no fan la feina que els pertoca. Els retreuen la manca de plans d'actuació eficaços per fer front a situacions d'emergència davant sinistres o incidents. "Hi ha jurisprudència en altres països i la justícia ha d'intervenir", ha reclamat Navarro.

En la primera denúncia els veïns ja retreien que la manca de "plans d'actuació eficaços per gestionar les retencions derivades d'accidents o obres" incompleix "el deure de garantir la fluïdesa i la seguretat" tant de l'AP-7 com de l'N-340. Recorden, en el moment actual, que a principis de febrer els conductors van quedar "atrapats en les retencions de l'N-340 agreujades per la reducció de capacitat de la via" que va suposar la construcció de rotondes.

També posen sobre la taula les "deficiències en inversió i manteniment", especialment en el cas de l'autopista, "construïda fa més de 50 anys" i sense "actualitzacions" que li permetin absorbir el creixement del trànsit, mancades de "barreres de protecció homologades en ponts i laterals", mancada "d'il·luminació adequada en trams perillosos" i sense separadors centrals i laterals "que evitin col·lisions frontals i sortides de la via".

El moviment 'Mai més peatges' reforça la seva denúncia relacionant sentències i jurisprudència basades en la legislació europea sobre la necessitat que les administracions efectuin "auditories de seguretat viària i actualitzin les infraestuctures". En aquest sentit, consideren que la inacció de les administracions responsables en aquest àmbit podria ser tipificada penalment com a "negligència greu" així com "dany moral i material".

Des de principis d'any, el tram sud de la via ràpida acumula cinc víctimes mortals -tres el cap de setmana passat i una aquest dimarts- i nombrosos incidents que compliquen la mobilitat amb afectacions generalitzades.