L'alberg de joventut de la Ciutat Residencial s'obrirà al públic el 2027

L'alberg de joventut de la Ciutat Residencial de Tarragona s'obrirà al públic el 2027. Les obres de reforma de l'espai, construït als anys 50 i abandonat des de fa més d'una dècada, van començar a l'estiu i s'espera que estiguin enllestides a finals de l'any que ve. La primera fase inclou l'edifici principal on hi haurà el menjador, una zona de les antigues cases que serviran per acollir fins a 204 persones i la creació d'una àrea esportiva.
Tot plegat són 45.000 metres quadrats d'una superfície total de 75.000, amb un pressupost de 15 milions d'euros. La resta s'espera que es pugui adequar en una segona fase. La consellera de Drets Social, Mònica Martínez Bravo, ha manifestat que aquest alberg serà "la joia de la corona" de la Xanascat.