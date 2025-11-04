Valls

L'Ajuntament haurà d'indemnitzar un policia local fora de servei que va intervenir als atemptats del 17-A

L'agent pateix estrès posttraumàtic des de la seva actuació a Cambrils.

Redacción

Tarragona |

El jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha sentenciat que l'Ajuntament de Valls haurà d'indemnitzar amb uns 350.000 euros un agent de la Policia Local de Valls que va intervenir en els atemptats del 17 d'agost a Cambrils quan estava fora de servei. La raó és l'estrès posttraumàtic que l'home pateix arran de la seva actuació, ja que va aturar un dels terroristes quan corria pels carrers de Cambrils. En aquells instants, el gihadista es va enfrontar directament amb el policia fora de servei i va córrer cap a ell amenaçant amb fer detonar el cinturó d'explosius que duia -i que després es va comprovar que era fals-. Va ser llavors quan els Mossos d'Esquadra van abatre el terrorista.

Arran d'aquests fets, el policia va estar 718 dies amb un quadre clínic de reacció aguda a l'estrès, motiu pel qual va arribar a estar quatre dies hospitalitzat, segons consta en la demanda que va presentar el seu advocat, José Antonio Bitos, del sindicat USPAC. El policia va sol·licitar una indemnització per la via administrativa el 27 de juliol del 2022, però el consistori no va respondre, fet que va permetre presentar la demanda al jutjat.

Tot i els fets, la sentència de l'Audiència Nacional no el menciona com a víctima del terrorisme i fins ara no ha rebut cap indemnització pels danys rebuts. En canvi, sí que va rebre una felicitació de l'Ajuntament de Cambrils per la seva actuació. Segons la sentència, l'Ajuntament de Valls pot presentar recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

