La joia de la corona

PortAventura World ha aportat més de 17.200 milions d'euros al PIB català des de la seva posada en marxa el 1995. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Estudi d'Impacte Socioeconòmic, elaborat per la consultora PwC. El document quantifica per primera vegada la magnitud "real" de la seva contribució a l'economia i l'ocupació del ressort durant els darrers 30 anys.
L'informe recull que el parc temàtic ha invertit 1.800 milions d'euros des de la seva obertura i que té un impacte laboral mitjà de 10.439 llocs de treball anuals, dels quals el 91% es concentren a la demarcació de Tarragona.
Els resultats de l'informe evidencien el paper estructural que desenvolupa PortAventura World en l’economia espanyola i catalana. La seva activitat, directa, indirecta, induïda i la generada per la despesa dels visitants, ha suposat gairebé 18.000 milions d'euros de contribució al PIB des de 1995, la qual cosa equival a 600 milions d’euros anuals. El 92% d'aquest impacte econòmic es queda a Tarragona. Això, indiquen, reforça l'arrelament territorial del projecte.
Durant les tres dècades, PortAventura World ha rebut més de 109 milions de visites, "consolidant-se" com a referent de l’oci a Europa. Segons l'informe, el fet que estigui obert 307 dies a l'any ha estat determinant per a la desestacionalització del sector hoteler, comercial i cultural de la Costa Daurada. A més, l'estudi també destaca l'impacte social generat a través de la Fundació PortAventura, amb més de 118.000 infants en situació de vulnerabilitat que participat del Dreams Village.