Homenatge a Lorca

L'Ajuntament de Tarragona commemorarà el 90è aniversari de la visita del poeta Federico García Lorca a la ciutat amb un cicle d'exposicions, conferències, clubs de lectura i espectacles. Lorca hi va ser durant les festes de Santa Tecla de 1935 i hi va tornar el 13 de novembre per assistir a l'estrena de 'La dama boba', una adaptació seva de l'obra de Lope de Vega.
Durant aquestes estades, Lorca es va mostrar captivat per la romanitat i la llum de la ciutat, així com per la seva cultura popular. "Lorca és més que un poeta o que un poeta que va visitar la nostra ciutat i se'n va meravellar, ell és un exemple que la vida és cultura, que la cultura és essencial a les nostres vides", ha afirmat la consellera de Cultura, Sandra Ramos.
El cicle d'activitats arrenca aquest dimarts amb l'estrena del documental 'Roma Pura. Lorca a Tarragona (1935)' al Teatre Tarragona. Es tracta d'un treball que recrea un fet desconegut i alhora molt lligat a la ciutat, com és la seva fascinació per la romanitat i la llum de Tàrraco. També es projectarà en diversos actes com la inauguració del curs del Campus Extens URV, el 16 d’octubre, i a Torreforta, el 20 de novembre.