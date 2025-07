Guerra als coloms

L'Ajuntament i el Port de Tarragona iniciaran un pla per tal de reduir en un 75% el nombre de coloms que hi ha a la ciutat en els pròxims tres anys. Entre les mesures hi ha un seguit d'accions que desenvoluparà l'Autoritat Portuària valorat en 565.000 euros pel qual es preveuen diferents actuacions per tal de reduir les pèrdues de gra de cereal que acaba servint d'aliment per a les aus. Paral·lelament, el consistori durà a terme accions per reduir els llocs on dormen els coloms.

El president del Port, Santiago Castellà, ha indicat que les darreres licitacions que ha dut a terme l'ens, "totes porten incorporades indicacions en la línia del pla de control". Entre aquestes hi ha que les cintes que transporten cereals han d'anar cobertes "i amb mesures que evitin la caiguda del gra" del qual s'alimenten les aus.

A més, el president de l'APT ha destacat que "s'estan visitant un per un tots els espais portuaris, tots els magatzems i s'estan estudiant les mesures necessàries per evitar que proliferin". "Hem pogut tenir un diàleg amb els productors, compradors i distribuïdors de cereals i amb les empreses estibadores sobre la necessitat de treballar plegats amb aquest tema", ha afegit Castellà.

Tant el Port com l'Ajuntament han contractat un expert que ha fet un estudi i un pla d'accions, que és el que determina que es pot arribar a un 75% de reducció de la població d'aquestes aus. "No escatimarem esforços", ha assegurat Castellà.