El grup Ametller Origen invertirà 50 milions en un hub agroalimentari

El Grup Ametller Origen invertirà 50 milions d’euros en un nou hub agroalimentari a Mont-roig del Camp que crearà més de 500 llocs de feina. El projecte ocuparà 100 hectàrees, de les quals se’n cultivaran 50.

El director d’Innovació i Sostenibilitat del Grup Ametller Origen, Joan Simó, ha indicat que es tracta d’un projecte d’agricultura tecnificada que tindrà 50 hivernacles, d’unes dimensions que encara s’han d’acabar de definir. Aquests estaran dedicats a la producció agrícola de verdures i fruita. Actualment, els terrenys on s’ubicaran els hivernacles no són urbanitzables i només hi ha un 10% agrícola. L’any 1945, la major part de la finca estava cultivada amb oliveres. Els terrenys es requalificaran en urbanitzables i tindran un ús agroindustrials.

El responsable d’Innovació ha explicat que la previsió és regar la meitat dels cultius amb l’aigua que recolliran de la pluja a la mateixa finca. “L’aspiració és ser independents de l’aqüífer de la zona, per tant, recuperar de manera eficient l’aigua de la pluja”, ha comentat. Respecte a l’altra meitat dels conreus, Simó sosté que es plantegen dues vies. La primera és connectar-se a la depuradora que està a menys d’un quilòmetre de l’explotació i que actualment aboca l’aigua al mar. La segona opció que està en via d’estudi és regar amb aigua dessalinitzada.

A les instal·lacions de Mont-roig es realitzarà tot el procés, des del planter fins a l’empaquetatge dels productes. A més, s’hi construirà un habitatge temporal per acollir unes 200 persones, ja siguin persones que es vinguin a formar o treballadors de fora del territori. De fet, l’empresa destinarà tres hivernacles per a la innovació, la formació i incubació per tal que els agricultors puguin provar els seus projectes. A la vegada, han cedit a l’Ajuntament més de 70.000 m² dels terrenys per a equipaments i serveis tècnics.

El projecte contempla diverses fases per posar en marxar els 50 hivernacles projectats. Les obres de la primera fase, que inclou unes deu hectàrees d’hivernacles i la construcció del magatzem, s’iniciaran el 2026. La previsió de la companyia és començar a cultivar a principis de 2027 i tenir tot el projecte acabat al cap de cinc anys.