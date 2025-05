El Govern reprèn la taula del Siurana-Riudecanyes

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat la voluntat del Govern per reprendre la taula del Siurana-Riudecanyes que s'havia aturat després dels darrers cicles electorals. Ho va dir en una reunió amb els alcaldes del Priorat celebrada dimecres a la tarda. A través d'un comunicat, la conselleria assenyala que l'objectiu de la nova taula és "garantir l'autosuficiència hídrica per a tots els usos i millorar la qualitat ambiental del riu Siurana", així com "treballar en una nova proposta de cabals ecològics".

"Amb les mesures previstes pel Govern, demostrem el nostre compromís en definir solucions en una de les zones més castigades per la sequera i allarguem la mà a totes les parts per buscar un consens beneficiós per a tothom", diu Paneque al comunicat.

Per a finals del 2027 es preveu disposar d'una estació de regeneració d'aigua a la depuradora de Reus, amb l'objectiu d'incrementar el recurs per a les necessitats de reg del Baix Camp. Aquesta actuació està pressupostada en 8 milions d'euros i preveu una aportació de 200 litres per segon. Juntament amb aquesta mesura, es preveu la construcció d'una bassa per emmagatzemar l'aigua regenerada i que preveu una inversió de 16 milions d'euros a través del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

A més d'aquestes actuacions per incrementar la disponibilitat, hi ha d'altres projectes en curs, com la connexió de Guiamets (5,5 MEUR i prevista per aquest any) i la connexió del Garrigues Sud (6 MEUR i prevista per a finals de 2026).