El futur d'Ascó

L'Ajuntament d'Ascó ha iniciat la urbanització i construcció de sis naus industrials al polígon del municipi, davant de la central nuclear. Seran espais més grans que les naus que queden ara disponibles. Faran 641 metres quadrats i s'han dissenyat segons les necessitats que ha transmès l'empresariat i algunes de les companyies interessades a implantar-se al municipi.
El consistori es reservarà una de les sis naus com a seu del hub energètic que promou per al futur post nuclear de la població i el territori. L'Ajuntament avança que per les altres naus hi ha almenys tres empreses interessades, dues de la zona i una de l'àrea metropolitana de Barcelona.
L'acció està coordinada des del programa Connectem Ascó, presentat al juliol, que unifica les polítiques de projecció econòmica amb la finalitat de dinamitzar l'activitat empresarial des de l'emprenedoria autòctona i la captació de noves inversions.
Les noves infraestructures industrials es financen amb 1.834.991 euros dels Fons Nuclears. L'Ajuntament paga amb recursos propis la resta de la inversió que ascendeix a 2.129.949 euros.