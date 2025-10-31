Parlament

Expropiacions a examen

ERC vol que el Govern presenti un estudi dels edificis que s'haurien d'expropiar en zones inundables de l'Ebre.

Redacción

Tarragona |

Vehicles arrossegats pel temporal al municipi de Godall
Vehicles arrossegats pel temporal al municipi de Godall | ACN

ERC demana que el Govern presenti un estudi dels edificis que s'haurien d'expropiar i enderrocar per estar en zones inundables de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Així ho demana una moció dels republicans que es debatrà i votarà al ple del Parlament de la setmana que ve.

També se sotmetrà a votació una moció impulsada per Junts que demana, entre altres qüestions, revisar les zones inundables. Tant Junts com ERC insten l'executiu català a "revisar" i "millorar" les alertes que s'envien als telèfons mòbils. Els republicans volen que es revisin els protocols d’ús de les alertes als mòbils "per tal d’utilitzar-se per donar indicacions concretes a la població que córrer un risc imminent i, així, garantir la coherència en les restriccions". El text de Junts concreta que cal "millorar" el sistema d'alertes anomenat ES-Alert "garantint una major anticipació i coordinació amb els serveis meteorològics i d’emergències locals, buscant un equilibri entre l’excés i el defecte".

Client Challenge

La formació juntaire també vol que el Govern presenti al Parlament, en el primer trimestre del 2026, el projecte de llei d'Emergències de Catalunya.

