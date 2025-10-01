Epicentre de l'art tecnològic

El New Art Centre (NAC) de Reus pretén convertir-se en un referent mundial en l'art tecnològic. Situat a la carretera de Constantí, el NAC disposa de 3.000 m2 entre zona expositiva, magatzems, tallers i una sala d'audiovisuals i conferències. Més enllà de la vessant divulgativa d'art, el centre es diferencia especialment per dedicar-se a la custòdia, conservació i restauració de peces d'un tipus d'art que surt de la tendència convencional. A banda, els impulsors, la New Art Foundation (NAF), també aposten per la creació de noves obres tant d'artistes emergents com consolidats, que poden adreçar-s'hi per presentar les seves propostes.
La NAF ja fa anys que treballa ajudant en la creació d'obres i exposicions d'art tecnològic arreu del món. El seu impulsor i president, Andreu Rodríguez, volia tancar el cercle amb un espai propi que permetés especialment conservar i restaurar unes peces que per les seves característiques tenen uns alts nivells d'obsolescència. El seu director artístic, Vicente Matallana, ha explicat que "els artistes no tenen mitjans" per conservar obres que generalment són de gran format i que requereixen de coneixements tècnics concrets, ja que en alguns casos estan desenvolupades amb un software específic. Segons Matallana, de molts artistes importants del moviment s'han perdut un 70% de les creacions dels últims 50 anys.
Aquest dijous es farà la inauguració oficial, si bé el públic no hi podrà entrar fins el 9 d'octubre. Fins al desembre, els creadors han establert un sistema de visites guiades, de dijous a diumenge, a un preu de 14 euros. Montse Grau, directora general del NAC, ha indicat que "la visita acompanyada és important" perquè de la mà d'un expert les obres agafen una altra dimensió i el visitant té "una altra perspectiva". L'objectiu és situar-se entre els 12.000 i els 15.000 visitants l'any. "Són xifres conservadores", ha afirmat Rodríguez.
El NAC s'estrenarà amb l'exposició 'Hello World', un recorregut per seixanta anys d'art tecnològic a través d'una trentena de peces de la New Art Collection -anterioment coneguda com a BEEP Collection-. Una de les particularitats del NAC és que els visitants també podran passejar pels magatzems i tallers. Una idea que els impulsors van agafar d'espais similars que hi ha a Rotterdam, Karlsruhe o Basilea. "És com entrar a la cuina d'un restaurant", ha afirmat Matallana.