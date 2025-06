Entra en funcionament la nova estació ferroviària de Salou – Port Aventura

Aquest dijous ha entrat en funcionament la nova estació ferroviària d'ADIF Salou – Port Aventura, ubicada a escassos metres de l'accés al parc temàtic. Després de tres anys d'obres, aquest matí s'han obert les instal·lacions de la nova terminal amb un edifici per a viatgers de 1.000 m². També hi ha una zona d'aparcament amb 210 places i les dues antigues andanes de tren, cobertes amb marquesina i reformades per operar amb combois més grans.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha valorat positivament la infraestructura pensada en el "benestar i la comoditat" dels usuaris. Granados ha aprofitat per reclamar una connexió amb el Corredor Mediterrani perquè l'alta velocitat arribi al municipi i poder acollir així trens xàrter en un futur.

El president d'ADIF, Pedro Marco, que ha fet un discurs sense acceptar preguntes dels periodistes, ha assenyalat que és una estació de "futur" perquè es pot ampliar en dues vies més i una andana central. A més, està preparada pels nous trens, de major capacitat, amb els quals operarà Renfe.

Les obres s'han fet amb un pressupost de 15,7 milions d'euros i s'han finançat amb fons europeus Next Generation.