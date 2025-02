Els treballadors de l’Hospital Pius de Valls reclamen més personal i més recursos per millorar l’atenció sanitària

Les demandes dels treballadors del Pius Hospital són peticions llargament reivindicades per la plantilla. Segons els membres del comitè d’empresa la situació és “insostenible” per la manca de personal i lamenten que ho pateixin els usuaris del centre hospitalari, ja que, sostenen, aquests no reben l’atenció que els pertoca. “Demanem millores de gestió, més antelació en la planificació, més personal perquè la plantilla és insuficient, no hi ha reforços”, ha exigit la presidenta del comitè d’empresa, Adela Zambrana. “Necessitem més recursos humans i materials per arreglar un edifici obsolet”, ha resumit.

En paral·lel, ha lamentat que sempre topen amb la negativa de la direcció i gerència del centre, amb els quals encara no s’han reunit. “L’última vegada que ens vam reunir va ser per parlar del parc sanitari, fa uns 2 o 3 anys”, ha assegurat Calull. Per tot plegat, reclamen una trobada amb els dirigents del Pius. Així mateix, des del comitè expliquen que tenen pendent d’enviar una proposta amb les seves demandes i reclamacions. “Són peticions que són reiterades, s’ha arribat al punt de no poder més, les treballadores marxen molt, hi ha fuga”, ha denunciat Zambrana.

En la protesta feta aquest migdia a les portes del centre hospitalari, els concentrats s’han aplegat per exigir millores en el servei d’Urgències, que atén més de 65.000 persones, segons dades dels treballadors. També indiquen que la ràtio d’atenció supera els vuit pacients per infermera amb només una auxiliar per a tot el servei.

La manca de servei de seguretat les 24 hores també és una de les denúncies, ja que fa que els professionals treballin amb “inseguretat” davant les agressions físiques i verbals. “El personal està totalment desbordat per la falta de recursos i les condicions laborals són extremadament precàries”, han assenyalat en el manifest llegit durant la protesta. Per això, han reclamat la incorporació “immediata” d’una auxiliar a jornada completa i un reforç del personal. La plantilla protesta des de finals de gener i té previst continuar les mobilitzacions cada dimecres.