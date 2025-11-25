Els productors preveuen una oferta global escassa d'avellana

L'oferta global d'avellana caurà aquesta campanya per la baixa collita registrada també a Turquia, el principal productor mundial, que enguany no passarà de les 450.000 tones en closca. Així ho ha anunciat la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) després d'assistir a la reunió anual entre la UE i Turquia per conèixer les previsions definitives de la collita així com la intervenció del govern turc comprant producció -acció que ajuda a estabilitzar el mercat a nivell mundial-. Les fortes gelades de l’abril a la regió del Mar Negre i l'impacte de la sequera en són les causes d'aquest descens. A Espanya, la campanya arribarà a les 3.200 tones, superior a les 3.000 de l'any passat però entre les pitjors de la història recent.
Precisament, la FCAC ha traslladat a la reunió que es tracta de xifres molt lluny de les 8.000 tones en closca d'una campanya mitjana. Segons han recordat, la producció d’avellana de l’Estat es concentra principalment al Camp de Tarragona, on bona part de les plantacions han patit molt durant els anys de sequera.
En aquest context, la FCAC ha reclamat que no es retallin fons en la propera PAC post 2027 ni es perdi el caràcter comunitari dels ajuts, a més d'aprofundir en més mesures per a l'avellaner i la fruita seca com a conreus clau en el manteniment de les zones rurals i la prevenció d'incendis. Un possible abandonament del conreu, han advertit, comportaria riscos mediambientals rellevants, ja que l’avellaner actua com a garant de l’equilibri territorial a zones on hi ha poques alternatives viables.